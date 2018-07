Skulle bare lige have en selfie: Tæt på at dø

Jagten på den perfekte selfie har efterhånden forårsaget voldsomme skader og kostet menneskeliv.

Nu har endnu en af disse skrækhistorier spredt sig på internettet.

Forleden ville en mand kravle op ad en klippe for at nyde udsigten i det nordlige Indien, hvor han var på besøg hos nogle venner. Undervejs havde han dog behov for et pitstop, så han kunne få taget en selfie. Og det var ved at koste manden livet.

Her gled han nemlig på en våd sten og faldt 15 meter ned, hvor han var ufattelig tæt på at ramme en anden mand.

Til al held endte han kun med at brække sit bækken.

Politiet i Gariaband distriktet, hvor uheldet skete har tidligere været ude at opfordre folk til ikke at tage livstruende selfies.