’Snude-udfordring’ til hunde går amok på nettet

Du kan næsten ikke have undgået at se videoer i dit sociale medie-feed af den populære ’What The Fluff-Challenge’, som de seneste måneder har overtaget internettet. Ellers kan du læse alt om den lige her.

Nu har en ny udfordring til dit kæledyr imidlertid set dagens lys, og den er om muligt endnu mere nuttet end den første.

Udfordringen florerer på Instagram under hashtagget #snootchallenge og går i al sin enkelhed ud på at forme en cirkel med pege- og tommelfinger og vise den til sin hund.

I videoerne, hvor udfordringen lykkes, stikker hunden nærmest instinktivt snuden ind i 'hullet'.

Flere varianter, som huller i brød og med katte, der selvfølgelig også kan være med i ’snude-udfordringen’, er også delt på det sociale medie.

Se nogle af de mange videoer her: