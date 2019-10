Sommerfugl får vingetransplantation

Flere havde nok været ligeglade i en sådan situation, men Katie Vanblaricum valgte at træde til, da hun opdagede en monark sommerfugl med en ødelagt vinge.

I den lokale Zoo i Kansas, hvor hun arbejder, stødte hun på den invaliderede sommerfugl. Hun var bange for, at den ødelagte vinge ville resultere i sommerfuglens død, derfor udførte hun en operationen, som krævede en vis portion fingersnilde.

Katie VanBlaricum har en forretning, hvor hun laver kunst og smykker ud af døde insekter. Hun havde derfor flere forskellige sommerfuglevinger på lager, som passede på den sommerfugl, hun ville reparere.

Selvom det virker modstridende at redde en sommerfugls liv, mens man har en kælder fyldt med døde insekter, mener Katie Vanblaricum ikke, at de to ting hænger sammen.

'De insekter, jeg bruger til min forretning, er specifikt avlet til det formål. De er ikke taget fra naturen og skader ikke den vilde bestanddel´, fortæller Katie Vanblaricum.