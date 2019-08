Sov under åben himmel - blev vækket af bjørn

To chokerede fiskere fik sig lidt af en oplevelse, da de vågnede ansigt til ansigt med en bjørn. Det sjove møde blev fanget på video

At sove under åben himmel forbindes af de fleste med idyl og afslapning.

Det kan også være skræmmende.

I hvert fald hvis man vækkes fra sin skønhedssøvn af en bjørn.

'Bedste bjørnekamp nogensinde'



To fiskere fra Petropavlovsk-Kamchatsky i det østlige Rusland lærte risiciene ved at blunde i naturen, da de efter en hård arbejdsdag lagde sig til at sove på græsset nær en strand ved Stillehavet.

Det tiltrak opmærksomhed fra en nysgerrig bjørneunge, der luskede sig så tæt på fiskerne, at den til sidst fik trampet på den ene af dem.



Tænkte, det var en stor hund

Videoen af det skræmmende - men heldigvis ufarlige møde - blev fanget af Ilya Nikolsky.

Hun fortalte ifølge VG, at hun, hendes mor og en ven først troede, der var tale om en stor hund. Da de kom tættere på, kunne de se, at de var en bjørn, men fiskerne kunne ikke høre deres tilråb om at vågne op.

Se i videoen herover, hvordan fiskerne reagerede, da de blev vækkede af bjørneungen.

