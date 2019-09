Spektakulært syn: Bil jagter fly på landingsbane

En fly-entusiast filmede øjeblikket, hvor en bil kørte efter et fly, der var ved at lette

Du ser det næsten kun på film. En bil, der jagter et fly i færd med at lette i et sidste desperat forsøg på at stoppe en af passagererne fra at flyve væk.

Men for en tysk fly-entusiast, der filmede fly lette fra landingsbanen i Düsseldorf, blev dette film-øjeblik til virkelighed 25. juli, da en følgebil pludselig drejede ind på landingsbanen og kørte efter en Airbus A380 for fuld udrykning.

Nu er videoen blevet offentliggjort, og du kan se bilen jagte passagerflyet over artiklen.

Manden, der filmede øjeblikket, har fortalt til Newsflare, at 'følgebilen kørte ind på landingsbanen og begyndte af følge det enorme Airbus-fly, som om den forsøgte at jagte flyet ned ad landingsbanen'.

- Følgebilen kontrollerer landingsbanen for snavs et par gange om dagen, men jeg har aldrig filmet den lige bag en Airbus A380, fortæller manden.

Ifølge en talsperson for Emirates var det dog et rent tilfælde, at følgebilen kører lige bag ved flyet, så det ligner et forsøg på at stoppe det.

- Det, man kan se her, er, at vores A380 letter, og så kommer en af lufthavnens følgebiler og foretager et rutinetjek. En af bilens opgaver er at tjekke landingsbanen for snavs, så alle operationer kan køre uden problemer. Lufthavnen bruger disse biler til mange forskellige opgaver, siger talspersonen til Gulf News.

Til trods for at der ikke er tale om en egentlig jagt, så leger flyselskabet med på idéen, efter flere læsere har påpeget, at det i den grad ligner et ræs.

På Twitter har Emirates skrevet et opslag med teksten 'Catch me if you can' - en reference til filmen af samme navn, hvor Leonardo DiCaprio spiller Frank Abagnale, der jagtes af FBI for bedrageri.