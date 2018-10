Spøjs video: Egerns 'nødder' sidder fast i hegn

Da amerikanske David Prince var på vandretur med sin søn i starten af ugen, stødte de på et syn man sjældent ser.

De to fandt nemlig et egern, der sad ubehjælpeligt fast i et hegn på en af de mest smertefulde måder, man kan forestille sig.

Den lille gnaver havde fået sine kronjuveler i klemme i hegnet og kæmpede en desperat, men forgæves kamp for at slippe ud af den penible situation, hvilket David ikke kunne dy sig for at filme.

- Det var min søn, der fandt det, og kom og hentede mig, fortæller David Prince, der ikke ved hvor længe egernet havde siddet fast i hegnet, til Caters News.

- Men ud fra dets energiniveau at dømme, tror jeg ikke det var så længe.

Far og søn befriede det stakkels egern ved at bruge en pind til hjælpe dets 'nødder' fri, men det var ikke nogen nem opgave.

- Jeg kom til at knække pinden i forsøget, og vi prøvede også at hive plankerne fra hinanden.

Til sidst lykkedes det dog at få at få hjulpet det uheldige egern fri, og den ubehagelige situation til trods, tydede intet på, at egernet ville få varige men.

- Han forsvandt ind i buskadset, og vi har ikke set ham siden, fortæller David Prince.