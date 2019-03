Stangstiv bilist: Må jeg godt lige få lov at skide i bukserne?

I fredagens afsnit af 'Politijagt' får en spritbilist politimanden Henrik fra Midt- og Vestsjællands Politi til at trække kraftigt på smilebåndet, og det er der en god grund til.

Manden er tydeligvis ikke helt ædru, men benægter alligevel hårdnakket, at han skulle være ude af stand til at køre bil.

- Nej, svarer bilisten, da betjenten Henrik fortæller ham, at han er stangvissen, og derfor ikke skal køre nogen steder.

At manden ikke kan finde sit kørekort og taber sine penge på jorden gør ikke situationen mindre komisk, men det er en bemærkning fra bilisten, der efterlader Henrik færdig af grin efterfølgende.

- Må jeg godt lige få lov at skide i bukserne?, lyder det nemlig fra den påvirkede bilist, da Henrik vil have ham til at følge med, hvilket du kan se i klippet over artiklen.

Find ud af om blisten skider i bukserne før han kommer med på stationen, i fredagens afsnit i 'Politijagt', som sendes Kanal 5 og Dplay.