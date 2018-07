Stikker arm ind i krokodilles gab: Så går det fuldstændig galt

Mand bliver angrebet under krokodille-trick i det nordlige Thailand

Gæsterne i Phokkathara zoo fik sig noget af en forskrækkelse, da en krokodille-træner kom galt afsted under et show.

Videoen viser, hvordan en træner ved navn Tao stikker sin arm ind i gabet på krokodillen, hvor dyret herefter begynder at holde fast i armen.

Ifølge Khun Phusawit, som optog videoen, så var de omkring 100 gæster chokeret over, hvad der skete.

- Alle var chokerede, da det skete. Børnene var bange, fortæller Khun Phusawit til nyhedsbureauet Newsflare.

Ifølge en talsmand fra Phokkathara zoo, så vil træneren være tilbage på arbejde om to ugers tid, når han er kommet sig.

Se klippet øverst i artiklen, hvor træneren bliver angrebet af krokodille

