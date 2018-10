Summende mareridt: Se hvad der gemte sig bag væggen i soveværelset

Den danske sensommer har i år været plaget af usædvanligt mange hvepse, men det er alligevel nok de færreste danske hjem, der har været ramt af aggressive insekter i samme omfang som det australske soveværelse, du kan se i videoen herover.

Den er optaget Scott Whitaker, der lever af at fjerne bier og finde et nyt hjem til dem, når de er rykket ind i for eksempel folks huse.

Videoen ovenfor stammer fra en opgave i sidste uge. Her skulle Scott skal han fjerne bier fra et soveværelse, hvor de havde slået sig ned inde bag en væg.

'Den eneste effektive måde at fjerne et bistade på, er ved at skære hul i beklædningen og fysisk fjerne alle bier, bikager og afkom', oplyser Scott Whitaker om sin fremgangsmetode, der blandt andet også inkluderer at støvsuge bierne op.

I dette tilfælde var han heldig at finde bidronningen i løbet af få minutter, hvilket gør hans arbejde meget nemmere.

'Så snart dronningen er fundet og sat i bur, kan jeg arbejde meget hurtigere, uden at frygte at hun bliver støvsuget op sammen med de andre bier. Bierne tager ikke skade af støvsugeren, men det er meget bedre at putte hende i bur, således at hun kan bruges til at tiltrække alle arbejder-bierne ved bikubens oprindelige indgang'.

Som en ekstra udfordring var der en storm på vej, da Scott Whitaker gik i gang med at fjerne bierne.

'Det er et velkendt råd, at man skal undgå arbejde med bier når det trækker op til storm, da de kan blive ophidsede. Men når vi begynder at skære hul, bliver vi nødt til at fortsætte indtil vi er færdige, i regn, hagl eller solskin'.

Da Scott Whitaker var færdig med 'oprydningsarbejdet', blev de indfangne bier sat i karantæne tre måneder. Her bliver de undersøgt for sygdomme og aggressivitet, og hvis de består begge disse prøver, bliver de senere hen rykket til at bistade, hvor de kommer til at bidrage til produktionen af honning.

