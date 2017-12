Sur elefant brager mod dem: Er det verdens modigste mand?

Puh.

De færreste ville nok kunne blive stående, hvis en flere tons tung elefant pludselig stormede mod dem med øjne og stødtænder fæstnet i deres retning. At blive trampet ned af en sur elefant er næppe på mange bucket-lister.

Men en safariguide i Sydafrikas Kruger National Park viste utrolig koldblodighed - og store 'cojones' - tidligere i år, da han på en tur i safariparken pludselig blev konfronteret af en stor elefant.

Den sætter pludselig i løb mod ham, men fremfor at løbe og springe for livet, træder den modige mand blot et skridt frem mod elefanten.

- Mødet med elefanten er et autentisk eksempel på, hvordan ro kan påvirke vilde dyrs opførsel, fortalte Alan McSmith til Newsflare.

På YouTube får han roser med på vejen:

'Kugler større end elefanten!', skriver en, mens en anden håber, at McSmith bliver betalt godt for indsatsen.

Se det vilde møde i videoen herover