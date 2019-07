'Tanorektiske' Martina chokerer: Vil have de største bryster i verden

Glamourmodellen bliver ved med at ændre sit udseende. Brysterne skal nu have en tur til

Linse Kessler kan godt pakke sammen, når det kommer til store bryster.

Tyske Martina Big, der er blevet kendt for at have skiftet race og nu identificerer sig selv som en sort kvinde, har endnu en gang chokeret publikum i et tv-show, hvor hun har proklameret, at hun nu vil have lavet de største bryster i verden.

Det var i showet 'This Morning', at den kendte kvinde annoncerede, at hun nu vil have brystimplantater, der vejer tyve liter.

Værterne Holly Willoughby og Phil Schofield spurgte den allerede barmfagre kvinde, hvordan hun dog ville bære sig ad med at gå og stå med så store bryster.

Men det er angiveligt intet problem for Martina Big, der viste sin styrke ved at bære to vandbeholdere, der vejede 18.9 liter.

Martina Big har lige nu en s-skål - men det er langt fra det eneste spektakulære ved hende.

Martina har været meget glad for at vise sin krop frem alle steder. Foto: Privat

Huden på den 30-årige kvinde er helt sort, efter hun af flere omgange har fået solkure, der har gjort hendes hud mørk.

Bekymrede for psyken

Flere seere af showet var dog bekymrede for kvinden og skrev på det sociale medie Twitter, at de håber, hun vil tænke sig om en ekstra gang, inden hun vælger at få endnu større bryster.

'Enhver kirurg, der lader hende få de største bryster i verden, skal fyres. Det er meget uansvarligt', skrev en.

'Hun skal ikke have flere operationer, men en terapeut, der kan hjælpe med hendes problemer', skrev en anden.

Lige nu har Martina Big 6.3 liter i hvert bryst, men det skal altså skiftes ud med 20 liter.

- Brystvævet skal vokse og strækkes ud, og jeg skal have træne mine muskler. Jeg dyrker sport hver dag, hvor jeg træner alle musklerne. Vi tager det skridt for skridt. Det virker faktisk ret hurtigt, fortalte hun i programmet om sin træning op til den forestående operation.

Hun mener sagtens, at hendes hud kan klare at få endnu mere silikone i sig.

- Hvordan vil du dog slæbe rundt på det? Det er ligesom en hel kuffert, sagde Phil i programmet.

Bare glad for store bryster

Men det er intet problem for Martina. Det er først, når hun bliver ældre, at hun overvejer at fjerne noget af alt silikonen.

- Når jeg bliver rigtig gammel, vil jeg gerne gå en størrelse ned. Måske til denne her igen. Men faktisk vil jeg bare gerne være større og større, lød det i interviewet.

Glamourmodellen kan egentlig ikke forklare det bedre end, at hun er virkelig glad for store bryster.

Og hvis hverdagen skulle blive svær for Martina, er hun sikker på, at hendes mand vil hjælpe hende med at binde snørrebånd og samle ting op fra gulvet.

