'Tanorektiske' Martina skiftede race: Tror hun vil få en sort baby

Husker du Martina Big?

Hvis ikke, kan du møde hende her, hvor hun for lidt over halvandet år siden fortalte om sine melanin-indsprøjtninger og sine bryster, som efter eget udsagn var de største i Europa.

Kun få måneder senere skrev medierne igen om tyske Martina Big, da hun proklamerede, at hun nu med succes havde gennemgået sin transformation og var blevet til en sort kvinde.

Nu trækker 'kvinden, der skiftede race' så igen overskrifter hos de britiske aviser, efter hun optrådte som gæst i morgen-tv-programmet This Morning.

I juli 2017 skulle Martina Big endnu en tur under kniven. Denne gang skulle hun have numse-implantater og have ændret sit ansigt, for at få 'afrikanske træk'. Foto: Privat

I programmet, som britiske Metro her viser en bid af, fortæller Martina Big om de kropslige forandringer, hun har været igennem, siden hun foruden solarie-ture begyndte at tage melanin-indsprøjtninger.

- Huden bliver mørkere, og mit hår ændrer sig og bliver krøllet og mørkere, fortalte hun publikum.

Mælkechokolade

Martina Big, der i dag identificerer sig selv som en sort kvinde, afslørede også for programværten, Holly Willoughby, at hun og ægtemanden Michael regner med, at hun kan føde et sort barn.

- Vi har ikke planer om det, men jeg taler med min læge for at se, om min krop er okay, om jeg vil kunne amme, og hvordan babyen vil se ud, siger Martina Big.

Trods læge-advarsler: Mine bryster skal være større

Da bliver hun afbrudt af Holly Willoughby, som spørger, hvordan det rent genetisk er muligt.

- Hvis du fødte et hvidt barn, ville du så på en måde føle, at det ikke er forbundet til dig, spørger tv-værten. Men det afviser Martina Big.

- Nej. Det er en blanding af Michael og mig. Jeg er ret sikker på, at det bliver sort eller mælkechokolade eller lidt lyst, det spiller ingen rolle, fortsætter hun.

Martina Big tog det helt bogstaveligt, da hendes kæreste opfordrede hende til at blive model. I dag nyder hun den opmærksomhed, hun får masser af på gaden. Video: Barcroft

De udtalelser pustede hurtigt liv i de sociale medier, hvor seerne gik til Twitter-tasterne for at kritisere Martina Big.

'Har hun lige identificeret sorte mennesker som mælkechokolade', spørger en Twitter-bruger eksempelvis, mens en anden skriver:

'Så fordi hun har fået hud-indsprøjtninger, tror hun, at hun vil få sorte babyer? Hørte jeg hende lige sige, at det ikke gør noget, hvis barnet er 'mælkechokolade'?! OMG!!!'

Did she just identify black people as chocolate #ThisMorning — 2012 (@Bufferb2012) January 21, 2019

No way did that women just describe the race of her baby “milk chocolate” #ThisMorning — Lauren Wallace (@laurxnwallace) January 21, 2019

What on earth? How can the baby be black? DNA? #ThisMorning — Nic (@nicdon) January 21, 2019

#ThisMorning so because she's had skin darkening injections she thinks she will have black babies?! Did I hear her say she doesn't mind if the child is 'milk chocolate'?! OMG!!! — Karen Roberts (@KazzasKitchen) January 21, 2019