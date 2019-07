Tatoveret mand med opråb til kvinder: - Hvorfor vil ingen have mig?

39-årige Matthew Whelan fra Storbritannien har brugt mere end 800 timer i tatoverings-stolen, men hans iøjnefaldende kropsudsmykning har ikke givet bonus hos det modsatte køn. I hvert fald ikke i form af et fast forhold.

I interviews med Daily Star og Unilad langer Matthew Whelan - der i øvrigt har taget navneforandring til det mundrette 'King of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite' - ud efter de engelske kvinder, som han mener er overfladiske;

- Jeg har haft en del flygtige bekendtskaber, men ikke noget seriøst. Det er mit indtryk, at kvinder ikke er så glade for at forpligte sig. Måske har de indladt sig med mig, fordi jeg har adgang til forskellige kendis-begivenheder, men når det så er overstået, så ønsker de ikke længere at kendes ved mig, sukker den voldsomt tatoverede mand.

Matthew Whelan alias Body Art mener ikke, at der er nok mænd med 'far-mave' i de populære realityshows. Privatfoto

Matthew Whelan fik sin første tatovering som 16-årig. Siden har han efterfølgende fået tatoveret sine øjne, han har fået fjernet brystvorterne, fået kløvet sin tunge og lavet 'bidemærker' i ørerne. Tilsyneladende ikke en opskrift, som får kvinderne til at stå i kø:

- Mange kvinder er dybt overfladiske. De går kun efter trænede mænd, som dem man ser i realityshows som 'Love Island'. Man ser ikke rigtig mænd med 'far-mave' i den slags tv-shows.

- De kvinder, der udviser interesse i mig, er som regel kun nysgerrige på grund af mine tatoveringer, lyder meldingen fra Matthew Whelan eller Body Art, som han gerne vil kaldes.

