Tim afslører sandheden om puslespil

Du har sikkert aldrig lagt mærke til det på de lange vinteraftener derhjemme, men mange puslespil er skåret efter den samme skabelon, og brikkerne er, bortset fra motiv, fuldstændig identiske.

Det har puslespilsnørden Tim Klein til gengæld opdaget, og det har givet ham en masse nye muligheder, når det kommer til puslespilslægning, beretter Caters News.

Når den 52-årige softwareingeniør lægger puslespil, forestiller de derfor en grisling med frø-øjne, en dinosaur med et tog som bagkrop eller en tøjbamse fanget i en øldåse, for blot at nævne et par eksempler på hans værker.

Den amerikanske puslespilsentusiast fra Vancouver, Washington, kom på ideen til de mærkværdige kreationer, da han opdagede, at mange masseproducerede puslespil med 500 brikker er skåret ud i samme mønster og derfor kan kombineres på kryds og tværs.

- For hvert 500 briks-puslespil med den samme udskæring, er der bogstaveligt talt trillioner af kombinationer, brikkerne kan blandes i, så mulighederne er endeløse, fortæller Tim Klein.

Selvom metoden også kan bruges på nyere puslepsil, foretrækker Tim motiverne i puslespil fra 60'erne til 90'erne, og han bruger derfor en stor del af sin tid på at lede efter brugbare emner til sine værker, som ifølge Tim helst skal ende med at være 'surrealistiske, humoristiske eller begge dele'.

Derfor kan nogle af hans værker være årevis undervejs, og det er også sket, at Tim har været nødt til at opgive undervejs, da de rette brikker ganske enkelt ikke kunne findes.

Siden Tim Klein begyndte på sit puslespilsprojekt i 1993, har han færdiggjort omkring 40 værker. Se et udpluk af dem i videoen ovenfor.