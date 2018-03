Toårig drengs 'modermærke' får folk til at vende sig om på gaden

Hans mor har flere gange været nødt til at dække 'modermærket' til, efter flere har stoppet hende på gaden

Toårige Josiah Barnes fra USA er født med et sjældent 'modermærke', der betyder, at en del af hans hår er hvidt, mens det resterende er sort.

'Modermærket' er gået i arv i flere generationer i familien, og ifølge hans mor Latrece - som også har 'modermærket' - er der i alt 40 familiemedlemmer, der gennem tiden har haft den samme plet af hvidt hår blandt deres mørke hår.

Fænomenet, der på engelsk går under navnet 'Mallen Streak', skyldes lidelsen poliosis, som er karakteriseret ved, at den del af håret mangler pigment.

Foto: Ritzau Scanpix.

Men når Latrece Barnes er i byen med sin lille søn har hun ofte været nødt til at dække hans hår til, efter forbipasserende adskillige gange har stoppet hende for at spørge, om det er sønnens naturlige hårfarve.

- Det er totalt unikt. Jeg plejede at dække Josiahs lyse hår til, når vi var ude, for vi kunne ikke shoppe eller gøre noget som helt. Det (håret, red.) tiltrak folk, fortæller Latrece Barnes til nyhedsbureauet SWNS og fortsætter:

- Folk spurgte, om jeg farvede Josiahs hår, da han var baby, men jeg sagde: 'Nej, det er et modermærke'.

Hun fortæller samtidig, at selv om flere familiemedlemmer har det samme lyse hår, ved de ikke, hvilket familiemedlem, der var den første til at få det.

- Det er i min familie, men vi ved ikke, hvor det startede. Min bedstemor havde det, og det havde hendes bedsteforælder også ... Flere siger, at det bringer held, eller at vores børn er blevet ramt af en engel, siger Latrece Barnes, der er mor til tre.

Som barn blev hun drillet med sit lyse hår, men med tiden vænnede hun sig til det. Da hun var gravid med Josiah håbede hun derfor, at han ville få det samme 'modermærke', så de ville få et særligt sammenhold.

Latrece Barnes har valgt af hylde sin og børnenes specielle frisure, men understreger, at andre familiemedlemmer dog har valgt at farve deres lyse hår mørkt.