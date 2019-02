Toårig sad fast i 'klo-maskine': Ville have legetøj

En 'klo-maskine' fyldt med farverigt legetøj var simpelthen for uimodståelig for toårige Ezra Ingersoll

Nogle gange kræver det, at man tænker kreativt for at forbedre sine odds for at få fingre i det, man gerne vil have.

Den taktik tog toårige Ezra Ingersoll til sig, da han ville have fat i et stykke legetøj, han havde udset sig i en 'klo-maskine'. I stedet for at smide nogle mønter i maskinen og lade muligheden for en gevinst afhænge af sit held, tog han sagen i egen hånd.

I en video, der lige så godt kunne have været en scene fra animationsfilmen Toy Story, kan man se, hvordan Ezra er fanget i 'klo-maskinen' og ikke kan komme ud derfra.

Til det lokale medie al.com, fortæller Ezras mor, Kelsey, at familien var ude og spise med nogle venner mandag aften på en restaurant i byen Fairhope i den amerikanske delstat Alabama.

De havde sat sig i 'spillerummet', så børnene kunne bruge tiden på at prøve diverse spil, mens de voksne holdt øje med dem.

Men da Ezra tog beslutningen om at få fat i et stykke legetøj i 'klo-maskinen', var opmærksomheden fra de voksne ikke til stede i et kort øjeblik.

- Jeg holdt øje med børnene med få minutters mellemrum for at tjekke, at de opførte sig ordentligt, men lige pludselig kommer min datter hen til mig og fortæller, at Ezra var inde i maskinen, fortæller Kelsey til al.com.

Ezra tager sig en velfortjent slapper, efter han er kommet ud af 'klo-maskinen'. Foto: Privat

Til sin store overraskelse stod hendes toårige søn ganske rigtigt inde i 'klo-maskinen'. Åbningen til maskinen var tilsyneladende ikke den store udfordring for drengen, der var kravlet ind gennem 'slusen', hvor legetøjet kommer ud.

Men lige så let det var for Ezra at kravle ind i maskinen, lige så svært var det for ham at komme ud igen. Slusen kunne nemlig ikke åbne udad. Ikke nok med det havde restauranten ingen nøgle til maskinen, så de kunne få den lille dreng ud.

Først da politi og brandvæsenet ankom og skilte maskinen ad, lykkedes det at få Ezra ud uden nogen former for skrammer og med det legetøj, han havde gjort så stor en indsats for at få.

