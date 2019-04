'Trumps dobbeltgænger' set af millioner

Siden Donald Trump trådte ind i politik, er der blevet skrevet og sagt meget om ham, og mange har forsøgt at imitere den amerikanske præsident.

Ingen har dog gjort det så overbevisende som 58-årige Thomas Mundy, der ikke kun ligner, men også lyder og taler som den 72-årige præsident, og derfor er blevet et hit på det store internet.

En video, hvor den amerikanske byggearbejder leder et 'tremondous' byggeprojekt i rollen som Trump, er blevet set over 3,5 millioner gange.

'Jeg aner ikke hvad der foregår'

Thomas Mundy, der har en fortid som komiker og radiovært, begyndte at lave Trump-imitationer, efter det i 2015 blev offentliggjort, at Trump stillede op til det amerikanske præsidentvalg, og nu er han på vej mod uventet succes.

Efter videoen med byggeprojektet gik viralt, er Mundy nemlig blevet kontaktet af tv-producenter, der ser muligheder i hans imitation af præsidenten.

- Jeg forhandler lige nu med folk fra Amazon Studios om et animeret Trump-show. Det skal være en parodi. Alt det her er helt nyt for mig. Over den her ene video ringer folk nu til mig. Det her er så langt over mit hoved, jeg aner ikke hvad der foregår, fortæller Thomas Mundy til Daily Mail.