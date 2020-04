Trykkede på forkert knap: Chef blev til kartoffel gennem helt videomøde

Coronavirussen har på meget kort tid skabt en hel ny virkelighed for mange af os - både privat og på arbejdet.

Mange arbejdspladser har valgt at sende deres medarbejdere hjem, så de kan hjælpe med at begrænse spredningen af covid-19 ved at arbejde hjemme og arbejde i stedet.

Alvoren til trods kan de nye forhold, som mange nu arbejder under, heldigvis også skabe nogle underholdende situationer.

Det skete i hvert fald for Twitter-brugeren Rach, som mandag ikke kunne dy sig for at dele dagens grin med resten af verden.

'Min chef forvandlede sig selv til en kartoffel under vores Microsoft Teams-møde og kan ikke finde ud af, hvordan man slår det fra, så hun sad fast sådan her under hele mødet,' skriver hun på Twitter. Sammen med teksten har hun delt et billede, der ganske rigtigt forestiller to mennesker og et kartoffel-hoved, som holder videomøde via Microsoft Teams.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rach (@PettyClegg) March 30, 2020

Opslaget har på ganske kort tid fået over 917.000 likes og er blevet delt mere end 215.000 gange på det sociale medie.

Mange ville måske have tøvet med at sende et billede af deres chef med et hoved som en kartoffel ud på det store internet, men denne chef havde tydeligvis ikke noget problem med det. Hun er nemlig selv en af de mange, som har delt tweetet med hashtagget #potatoboss.

I yam potato boss. You should see me in a crown, right @billieeilish? I yam glad this is making folks laugh at this time. Please stay planted at home and safe! For more needed laughs, follow my favorite comedian @cristela9 . Potate out. #HASHtag #PotatoBoss https://t.co/OxpidZc921 — LizetOcampo (@mlizetocampo) March 31, 2020

.@hodakotb @SavannahGuthrie @TODAYshow I think you would love this story since you have been making us laugh and warming our hearts during this tough time. Happy to be on to chat about it :-) — LizetOcampo (@mlizetocampo) March 31, 2020

You should see me in a crown, right @finneas?#HASHtag #PotatoBoss



For more laughs and enjoyment during this time, check out my new favorite podcast “We Bought a House” with @finneas and @ClaudiaSulewski pic.twitter.com/OIl7rdVYug — LizetOcampo (@mlizetocampo) March 31, 2020

The good news is that my boss, Lizet Ocampo, will not be sacking me tomorrow. We hashed it all out tonight and our team is still laughing with you all. STAY PLANTED AT HOME & welcome my potato boss @mlizetocampo to the twitterverse @billieeilish https://t.co/YD3r6ShuMg https://t.co/LoKHCU6h1E — Rach (@PettyClegg) March 31, 2020

I kommentarerne får både medarbejderen og chefen masser af medvind og tak for det gode grin.

'Dit kartoffelansigt fik mig til at grine på en måde, som jeg ikke har grinet på i noget, der føles som meget lang tid. Tak!' lyder det fra én, mens en anden stemmer i:

'Du er min helt. Jeg havde hårdt brug for det her grin her til aften. Tak!'

I REALLY needed that screeching laugh today, hope you take care in this crazy times pic.twitter.com/Epz0yKeNdN — Erica⁷ (@Zombie_Road) March 31, 2020

I want to congratulate her colleagues that could keep running this meeting under this situation. It would be impossible for me — Esra Alagöz (@esra_fm) March 30, 2020

Også Microsofts egen officielle Twitter-profil har kommenteret opslaget: