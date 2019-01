Tyrefægtning på vej tilbage på populært dansk feriemål

Hvis der er noget, som kan dele vandene i den spanske befolkning, er det tyrefægtning.

Nogle mener, at den traditionsrige sport er et historisk og kulturelt særpræg, som for alt i verden bør værnes om og bevares, mens andre ser det som sadistisk dyrplageri.

I Marbella på Costa del Sol førte debatten til, at den forrige lokalregering bandlyste tyrefægtning i hele kommunen. Titusindvis af danske turister enten bor eller rejser hvert år til den populære spanske sydkyst, som tilhører regionen Andalusien, hvor Sevilla og Málaga er de to største byer.

Nu ser det dog ud til, at det nuværende byråd i feriebyen Marbella har foretaget en kovending i sin holdning, og det er mildest talt ikke faldet i god jord hos alle.

Det skriver nyhedssitet Spanienidag.

Byrådet i Marbella har ifølge nyhedssitet netop annonceret, at man har afsat én million euro - cirka 7.5 millioner kroner - til renovering af den lokale tyrefægtningsarena.

Svensk kvinde råber op

Målet er ifølge lokalregeringen at gøre arenaen mere sikker og 'klar til tilsigtet brug'.

En af dem, som bestemt ikke er begejstret for lokalregeringens kovending, er svenske Diana Almedal.

Hun har derfor sat en underskriftindsamling i gang om at forbyde tyrefægtning i Marbella. Indsamlingen har allerede ført til over 81.000 signaturer.

Dette billede er taget i tyrefægterarenaen i Marbella, som nu skal renoveres, så den blodige og kontroversielle kulturaktivitet igen kan blive et tilbud til blandt andre danske turister. Foto Shutterstock

Diana Almedal bor i Marbella omkring halvdelen af året. Ifølge hende er tyrefægtning en skamfuld tortursport, som intet har at gøre i den andalusiske kystby.

- Resten af EU ser allerede Spanien som et land med en gammeldags og virkelig voldelig kultur, når det kommer til dyrerettigheder. De her planer gør bare det hele endnu værre, skriver hun blandt andet ifølge Spanienidag.

Demonstration i Madrid

I den spanske region Catalonien med hovedbyen Barcelona havde man i årevis haft et forbud mod tyrefægtning, da den spanske højesteret i oktober 2016 tvang regionen til at genindføre den kontroversielle underholdningsform.

Spaniens regering reducerede i 2010 momsen på tyrefægtning. I 2013 blev den traditionelle tyrefægtning erklæret for 'national kulturarv', og derfor kan den blodige sport få offentlig støtte.

Flere end 40.000 mennesker demonstrerede i maj 2018 i den spanske hovedstad Madrid for et forbud over hele Spanien.

- Tyrefægtning, en national skam, lød demonstranternes slagord blandt andet.

Demonstrationen var organiseret af aktivistgruppen Tauromaquia Es Violencia (tyrefægtning er vold, red.).

Gruppen kræver også, at alle arrangementer, der involverer tyre, skal fjernes fra listen over Spaniens kulturarv.