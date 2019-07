Ung kvinde sælger sit badevand for 200 kroner: Allerede udsolgt

En kvindelig instagrammer ved navn Belle Delphine har fået en noget anderledes vare i sin online shop.

Hun sælger nemlig badevandet, hun har badet i, til 24 pund glasset, der svarer til omkring 200 kroner.

Umiddelbart ville man ikke tænke, at der var den helt store efterspørgsel på det vand, som andre har badet i. Alligevel må det konkluderes, at de små glas allerede er udsolgt.

I følge instagrammerens online-butik, så er badevandet udsolgt. Foto: belledelphinestore

'Gamer-girl'

Den unge instagrammer definerer sig selv som en såkaldt 'gamer girl' - en kvinde der spiller computerspil.

Hendes Instagram-profil er mest kendt for såkaldte 'cosplay-billeder,' hvor hun klæder sig ud som figurer fra computerspil eller film - det er dog ofte nogle noget vovede versioner af figurerne.

Hun åbnede sin profil i slutningen af 2018 og fik hurtigt omkring tre millioner følgere på de første par måneder af 2019.

Pornhub-stunt

Det eksploderede dog for instagrammeren, da hun 16. juni lovede, at hvis hendes billede fik over en million likes, så ville hun begynde at lægge videoer op på pornohjemmesiden Pornhub.

Det betød, at billedet ganske rigtigt nåede over en million likes, og så fik hun oven i hatten omkring en million ekstra følgere på det sociale medie.

Men Belle Delphine er en kvinde ved sit ord, da hun ganske rigtig lavede en profil på Pornhub og begyndte at lægge videoer op - det var dog ikke helt den type videoer, som normalt florerer rundt inde på den type af hjemmside.

Den kvindelige instagrammer tager i sine videoer nemlig tingene meget bogstaveligt, som man eksempelvis kan se nedenfor.

I en af videoerne kæler den britiske instagrammer to høns - der kan oversættes cock, og som på engelsk både kan betyde penis og høne. Foto: Pornhub

PR-stunts

Nogle vil måske mene, at Belle Delphine er en noget kontroversiel instagrammer.

Men på trods af dette, så kan hun formået at skaffe sig følgere på rekordtid og sælge obskure produkter for mange penge.