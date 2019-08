Vanvittigt verdensmesterskab: Derfor gør vi det

Verdensmesterskaberne i luftguitar bliver hvert år afholdt for at fremme verdensfreden: Se deltagerne gå amok i videoen nedenfor

'Lav luft, ikke krig.'

Det er sloganet for verdensmesterskaberne i luftguitar, som blev afholdt 23. august i Oulu i Finland.

Ifølge konkurrencens ideologi vil krige høre op, klimaforandringerne vil stoppe, og alle onde ting vil forsvinde, når alle mennesker i hele verden spiller på luftguitar, skriver de på deres hjemmeside Air Guitar World Championships.

Deltagere fra hele verden kommer langvejsfra for at give den gas på deres usynlige instrumenter og promovere verdensfred med et smil på læben

I år vandt Rob 'The Marquis' Messel fra USA. Han har før kæmpet sig vej til finalen i 2016, men gik for første gang med sejren ved dette års event.

Det humoristiske arrangement har eksisteret siden 1996, og ifølge arrangørerne er alle velkommen til at deltage i deres internationale familie, der er kendt for sit stærke fællesskab.

