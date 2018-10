Vaskebjørne jagtes vildt på politistation

To vakse vaskebjørne satte Bedford Police Department i staten Texas i USA på den anden ende. Se betjentene jagte de to vaskebjørne her

Hvor svært kan det være for et par politibetjente at indfange et par vaskebjørne på en politistation?

I dette tilfælde ret svært. Det tog i hvert fald ifølge nyhedsbureauet AP ni timer for en dyrepasser og politiet i Bedford i Texas, USA at indfange to hurtige vaskebjørne. Ifølge AP var de to vaskebjørne kommet ind på stationen ved et uheld - angiveligt var de faldet ned gennem loftet på politistationen natten til søndag.

Overvågningsvideo fra politistationen viser vaskebjørnene, der jagtes rundt. Efterfølgende blev episoden delt på Bedford Police Departments egen facebookside med teksten:

"Mangler du et godt grin?"

Da de maskerede kræ endelig var indfanget, blev de ifølge AP sat ud i en nærliggende park.

Se videoen, hvor vaskebjørnene jagtes, øverst i artiklen.