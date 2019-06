'Verdens ældste Barbie': Her er hendes vanvittige plan

I løbet af de sidste 13 år har engelske Rachel Evans brugt intet mindre end 32.000 pund (268.000 kroner, red.) på kosmetiske indgreb, og da hun 13. maj fik foretaget sin tredje ansigtsløfting, var det 105. gang hun fik foretaget et kirurgisk indgreb.

De 48-årige kvinde fra det sydlige London vil nemlig undgå aldringstegn for enhver pris, og det ungdommelige pejlemærke hun stræber efter, er legetøjsdukken Barbie.

- Jeg fortsætter med at få lavet disse indgreb, for at mit ansigt skal være en tro kopi af verdens mest berømte plastikdukke, Barbie, fortæller Rachel Evans til Caters News.

Hendes nyligt overståede ansigtsløftning var det sjette kirurgiske indgreb i år, men den 48-årige har allerede syv yderligere indgreb planlagt forud for sin 50 års fødselsdag om et lille års tid. Hun vil nemlig sikre sig at '50 er det nye 30'.

- Det er en livsstil for mig, og jeg gør alt i an magt for at stoppe ældning. Derfor er indgrebene nødvendige, forklarer den menneskelige Barbie, der drømmer om at være den mest plastiske kvinde på 50 år i verden.

- Jeg har allerede bestilt endnu en næseoperation, noget halsstramning og en overflod af botox-vedligeholdelse, lyder det.