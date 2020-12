Verdens grimmeste orkide er fundet

Er der orkideer på tilbud til 49 kroner stykket i supermarkedet, så er 'Gastrodia agnicellus' næppe den første af arterne, man river ned i indkøbskurven.

Den nyfundne art er nemlig blevet kåret til 'verdens grimmeste orkide'.

Det skriver CNN.

Prisen er blevet uddelt af forskere fra Royal Botanic Gardens i London.

Orkideen, der har hjemme på Madagascar, har ingen blade, og dens stilk er ulden og snørklet.

Meget sær

Det meste af levetiden, befinder den sig under jorden. En sjælden gang titter den op fra undergrunden for at blomstre og producere frugter og viser sit brune ansigt.

- Den åbner sig kun en lille smule, bliver bestøvet og løfter sig næsten 20 centimeter høj, hvorefter den åbner sig og skyder frøene ud, siger Johan Hermans, der er en af forskerne, som var med til at give orkideen den kedelige titel.

I alt har forskerne ved Royal Botanic Gardens i løbet af 2020 opdaget 156 nye plante- og svampearter og navngivet dem.

