'Verdens mest behårede mand': 98 procent af hans krop er dækket af hår

98 procent af Larry Gomez' krop er dækket af hår.

Det betyder, at han ifølge nyhedsbureauet Caters News Agency er blevet døbt 'Verdens mest behårede mand'.

Han blev født med den ekstremt sjældne sygdom Ambras Syndrom, der også er kendt som varulve-syndromet, og det er kun hans hænder og fødder, der ikke er lige så behårede som resten af kroppen.

Flere af Larry Gomez' familiemedlemmer har samme sygdom, og ifølge Inside Edition, der citerer nyhedsbureauet Caters News Agency, er der færre end 100 personer i verden, der har samme lidelse.

På grund af den ekstreme hårvækst er han nødt til at barbere hele kroppen én gang om måneden, men hver gang vokser de lange hår ud igen.

Han går under navnet 'Ulvemanden', og gennem sin opvækst har han fået flere nedladende kommentarer om sit udseende. I dag har han dog lært at acceptere, hvordan han ser ud.

- At være en af de mest behårede mænd i verden har gjort mig speciel. Jeg er nødt til at leve med det, for sådan er det. Jeg kender ikke til andet, siger han til Caters News Agency.

Larry Gomez, der er gift og far til en søn, håber nu, at han kan være med til at inspirere andre til at være sig selv.

- Du bliver nødt til at fortsætte, fortsætte og fortsætte for at gøre det bedre hver eneste dag.

Larry Gomezs historie er tidligere blevet vist på Youtube-kanalen 'Wizard of Odd TV', hvor instruktøren Travis Hoelfe fik lov til at følge hans hverdag.

- Larry har fuldstændig taget sit udseende til sig og understreger, at han aldrig har prøvet andet - sådan er det bare. Han er en rigtig sød mand og elsker at lave sjov ... Ulvemandens synspunkt på livet er meget positivt og inspirerende. Livet er hårdt, men du kan få det bedste ud af hver eneste dag.

