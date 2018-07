Verdens værste chef: Sammenligner sine ansatte med døende aids-patient

Marcus Wood, der til daglig ejer og er direktør for firmaet Mars Recruitment, er kommet i strid modvind på de sociale medier, efter en intern arbejdsmail er blevet delt.

Her skoser - ja nærmest tordner - han mod sine ansatte, som han mener blandt andet spiller for meget bordtennis, møder sjusket på arbejdet, har for mange sygedage og egentligt bare er begyndt at gå chefen en tand for meget på nerverne.

Sidst, men ikke mindst fik han sendt en godt trussel afsted oveni, da han fik skrevet, at fem-seks stykker ville blive fyret, hvis de ikke oppede sig.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Guardian og The Telegraph.

oh my god - how amazing is this email sent to staff at a Sydney company



“5 or 6 of you are REALLY GETTING ON MY TITS in this office - you are a cost, you are demanding and exhausting”#bossoftheyear pic.twitter.com/zZ3ubKrZKp — Tom Rabe (@Rabe9) 26. juli 2018

Sammenlignes med aids-patient

Han indleder sin mail nogenlunde sobert med et godmorgen. Derfra går han ellers i selvsving. Helt pædagogisk har han listet tre ting, der 'går ham på nerverne'.

Første ankepunkt er de ansatte vaner ved bordtennisbordet. Dernæst er det deres påklædning, før deres sygdomsfrekvens bliver lynchet. Her får de ansatte at vide, at de har flere sygedage end Tom Hanks har i sin Oscarvindende-rolle som Andrew Beckett i filmen 'Philadelphia', hvor han spiller en døende aids-patient.

Lægger sig fladt ned

Efter hans mail begyndte at florere på de sociale medier, er det højst sandsynligt gået op for chefen, at tonen i skrivet var en anelse hård. Han har i hvert fald undskyldt for sin mail.

Her indrømmer han blankt, at han gik over stregen, og han undskylder selvfølgelig for det. Han undskylder sig med, at de fleste kender hans facon, og at han for det meste skyder direkte fra hoften.

Og selvironi har han i hvert fald også.

Han skriver nemlig, at han ved, han er igang med at blive en 'online-sensation' for, hvordan man IKKE skal kommunikere.

Afslutningsvis skriver han, at han håber, de forstår, at han blot prøvede at få dem til at udnytte deres fulde potentiale.

