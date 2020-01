Verdens værste og mest skræmmende kat: Nu kan hun blive din

Nogle gange er det bedst bare at fortælle sandheden.

Den fremgangsmetode benytter The Mitchell County Animal Rescue i North Carolina i USA sig i den grad af.

I et forsøg på at få bordadopteret katten Perdita, har de i en annonce beskrevet hende som 'verdens værste kat'.

'Vi troede, hun var syg. Det viste sig, at hun bare var en nar', lyder det blandt andet i opslaget, der blev lagt på Facebook onsdag.

'Mød Perdita - hun er ikke for det svage hjerte. ELSKER: At se ind i din sjæl, indtil det føles om om, du aldrig vil føle glæde igen', lyder det videre, mens det også forstås, at katten både elsker at forskrække folk og gemme sig i mørke hjørner.

Har tidligere hjulpet

Ifølge lederen af Mitchell County Animal Rescue Executive Director, Amber Lowery, har man tidligere benyttet sig af den ærlige taktik i håb om at afsætte dyr af mere besværlig karakter.

- Vi tænkte, at hvis vi fremlagde hendes personlighed på en humoristisk måde, ville det være nemmere at finde en person med en personlighed, der matchede, siger Lowery til CNN.

Lederen fortæller desuden, at man indtil videre har gennemlæst 10-11 af de mange ansøgninger, de har modtaget.

Derfor er der stadig mulighed for at adoptere Perdita. Hvis man altså har lyst...

Indtil videre er opslaget delt mere end 3000 gange, så det er bare om at komme i gang.

Ansøgningen sendes her.