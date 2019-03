Video går verden rundt: Sådan skal du spise din ananas

De fleste elsker et stort stykke sød og saftig ananas.

Det eneste problem med den eksotiske frugt er bare, at det tager længere tid at skære den ud, end det tager at spise den.

Troede vi i hvert fald.

Nu får en video, der lige nu tager runder på de sociale medier, folk til at indse, at langt de fleste af os åbenbart har grebet vores ananas helt forkert an.

Det hele startede på det sociale video-medie TikTok, hvor en bruger, @dillonroberts22, lagde en kort video op om en nærmest revolutionerende måde at spise en ananas på.

Videoen blev senere delt på Twitter, hvor det for alvor tog fart.

Im sorry but what the actual fuck pic.twitter.com/DYaDoGMe7i — lewis mccluskey (@lewismccluskey) March 4, 2019

Det har affødt en del reaktioner, mest af alt fra chokerede sociale medie-brugere, der slet ikke havde set ananas-revolutionen komme. Enkelte kommentarer går dog også på den bemærkelsesværdigt høje smasken fra personen i den virale optagelse.

How can a human chew this loud in 2019? — BonoBono (@onateakoh) March 6, 2019

Skal du prøve det derhjemme? Så vis os dit resultat i opslaget herunder:

