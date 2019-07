Vild hval-opførsel: Har sjældent set noget lignende

En legende pukkelhval fremførte et sjældent show, da den steg op af vandet mere end 30 gange under hvalsafari

De betagende scener, hvor en pukkelhval på kort tid steg op fra havet hele 30 gange, kan nu nydes af seere verden over, efter personalet i det californiske Monterey Bay Whale Watch har offentliggjort optagelserne.

Nancy Black, der er marine biolog og ejer af Monterey Bay Whale Watch, sagde, at hun i sine 30 år, hvor hun har studeret hvaler, kun har set hvalerne hoppe op så mange gange meget sjældent.

- Jeg fortalte alle (på båden, red.), at det kun var én gang i livet, de havde chancen for at bevidne noget som dette, da det bestemt ikke er en daglig begivenhed, fortæller Black om oplevelsen, der fandt sted tidligere i juni.

Sjælden hval springer op og overrasker forskere

Det var da også begejstrede vidner, som stod på båden uddyber Nancy Black:

- Det var en fantastisk begivenhed, og alle på båden var så begejstrede for at være ombord på netop denne tur, fortæller Black.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skræmmende! Kæmpe-blæksprutte angriber dykker

Mystisk opdagelse: Stor død hval fundet inde i junglen

Trænet delfin 'boller' turist: - Blev lidt for venlig