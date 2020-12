Vild landing på hovedvej: - Undskyld jeg ramte dig

- Af alle fly, der kunne ramme mig, er jeg glad for, at det var ham, der fløj det

Sådan lyder de rosende ord fra amerikanske Brittany Yurik til Star Tribune, efter hendes bil onsdag blev ramt af et enmotors fly, der foretog en nødlanding på en trafikeret hovedvej i Minnesota.

Ford flyver videre: Ingen straf efter landing på forkert bane

Professionel pilot

Som det fremgår af tv-billederne fra et overvågningskamera herover, kunne det være gået meget galt. Men den 52-årige pilot Craig Gifford er en internationalt anerkendt stuntpilot og klarede udfordringen til topkarakter.

Således lykkedes der ham - trods flere biler på 'landingsbanen' - at undgå de fleste. Det var kun i de sidste sekunder, at vingen strejfede Brittanys bil. Heldigvis kun med materielle skader til følge.

- Jeg føler, at det er et mirakel, at vi alle overlevede og ikke kom til skade, siger hun i dag.

Sådan så bil og fly ud efter landingen. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office

Stjernekriger ude af kontrol: - Jeg er et fjols

Sagde undskyld bagefter

Udover piloten var der også en passager i flyet. Begge kunne gå ud på vejen, hvor redningskøretøjer og politiet hurtigt kom frem for at hjælpe.

- Piloten var meget venlig mod mig og undskyldte for at have ramt mig, fortæller den kvindelige bilist til lokalmediet.

Der skal nu gennemføres en grundig undersøgelse af sagen for at finde ud af, hvorfor flyet ikke kunne bringes sikkert til en landingsplads, der ligger ganske tæt på hovedvejen.

Tog fejl af landingsbaner: Her stryger filmstjerne lige over fyldt passagerfly