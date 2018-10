Vilde billeder: Haj sætter livet på spil for et måltid

Se hvordan hajen svømmer helt i ind i strandkanten for at spise herunder

Hvis man ikke går længere ud end til knæene, kan man ikke blive angrebet af en haj.

Sådan tror mange folk fejlagtigt at de er i sikkerhed på stranden, men som du kan se i videoen herover, er det ingen garanti for sikkerhed.

Videoen er filmet på Ponta Beach i Mozambique tilbage i september, hvor et hval-kadaver ifølge Caters News blev et større tilløbsstykke.

Den døde hval blev nemlig til mad for flere hundrede lokale, før havets store rovdyr dukkede op for at få deres bid af kagen.

De lokale gætter på at omtrent 30 tigerhajer, 20 tyrehajer og 10 mørkhajer var dukket op til festmåltidet, til stor underholdning for de lokale børn, der kunne følge ædegildet fra strandkanten.

- Da tidevandet skiftede, drev hval-kadavaret ind mod stranden, og så begyndte hajerne at sætte livet på spil for en sidste mundfuld, fortæller det 38-årige øjenvidne Lorrayne Gaymer, der filmede en strandet tigerhaj i færd med at fortære den døde hval. Se optagelsen over artiklen.

Tigerhajen var dog heldig nok til at blive skyllet tilbage i havet igen med bølgerne, og slap derfor med skrækken.

