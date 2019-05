Ville spise levende blæksprutte: Her tager den hævn

Blækspruttens modangreb fik kvinden til at udsætte måltidet

Der findes forskellige mange måder man kan gøre sig selv interessant og opbygge en følgerskare på sociale medier.

Mange tyr til letpåklædte billeder i jagten på følgere, men en kinesisk kvinde valgte en lidt anderledes tilgang, da hun gerne ville øge sit følgerantal på det sociale medie Kuaishou, skriver Independent.

Kvinden havde gennem flere uger lagt videoer op, hvor hun spiser forskellige slags skaldyr, men til hende store frustration tiltrak de ikke mange seere.

Hun valgte derfor at forhøje indsatsen ved at indtage en levende blæksprutte i en live-stream, men det gik ikke helt som kvinden have forestillet sig.

Blæksprutten var nemlig ikke med på at blive spist, og sugede sig derfor fast på kvindens ansigt. Det tog hun i første omgang med ophøjet ro, men efterhånden som den sugede sig bedre og bedre fast, blev kvinden mere og mere desperat.

Til sidst lykkedes det den grædende kvinde at få fjernet blæksprutten, men ikke uden skrammer.

Som det ses i videoen, har bløddyret nemlig givet hende et sår på den ene kind, hvilket får kvinden til at udbryde, at hendes 'ansigt er vansiret'.

Til gengæld lykkedes det hende endelig at producere noget indhold, der kunne tiltrække nye følgere.