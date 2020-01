Vindhekse blokerer motorvej

Man kender dem fra westernfilm, hvor de blæser enligt over prærien eller gennem spøgelsesbyer.

Der var dog langt fra tale om en enlig vindheks eller to, da en motorvej i den amerikanske stat Washington blev blokeret for trafik i de tidlige timer af nytårsaften lokal tid, skriver New York Times.

Ifølge det amerikanske rullede hundredvis af de løse ukrudtsplanter ind på State Route 240 cirka 200 kilometer fra Seattle og hobede sig op, indtil de fyldte et område på størrelse med tre fodboldbaner, og visse steder ragede næsten ti meter op i luften. Det betød, at mange bilister opgive deres videre færd.

Betjent Chris Thorson fra Washington State Patrol fortæller, at de første alarmopkald indløb omkring klokken 18.30.

- Ophobningen af dem var ikke til at tro.

- Jeg har arbejdet her i det sydøstlige Washington i over 20 år. Vi oplever altid kraftig vind og vindhekse, der triller ned ad vejen, men jeg har aldrig set sådan en ophobning før, fortæller Chris Thorson.

Myndighederne var derfor nødt til at afspærre 32 kilometer vej og indkalde sneplove for at få vejen ryddet, hvilket tog ti timer.

- Hvis du kan forestille at gå ind i det nye år på den måde, lyder det fra Chris Thorson.

Fakta: Vindhekse Vindheksen, der ruller over prærien, opstår, når planten knækker af stammen og bliver ført med af vinden. Undervejs smider den sine frø, og på den måde breder den sig. Den mest udbredte type vindheks i det vestlige USA er typen Kali tragus, der på engelsk kalder for 'russisk tidsel'. Kali tragus er en invasiv art, der ved at uheld blev indført til USA i 1870'erne, da bønder ville importere billige hørfrø. Her fik den uønskede plante med, og kom derved uvidende til at plante den. Kali tragus-vindheksen trives godt i de tørre, blæsende forhold det vestlige USA, hvor den kan blive op til en meter høj og bred. Kilde: New York Times.





Man kunne foranlediges til at tro, at hændelsen skyldes et vejrfænomen, som var forårsaget af klimaforandringer. Ifølge Jeffrey Dukes, der er professor i skovbrug og forstvæsen ved Purdue University, er det dog ikke tilfældet.

Derimod opstår situationer som den nytårsaften, når en tæt bevoksning af vindhekse knækker af stammen, mens der samtidig er kraftig blæst.

- Det er usædvanligt at sådan noget sker, men vi hører historier om det fra tid til anden, siger professoren, der tilføjer, at der har været lignende problemer før.

- Men vi har aldrig set det ske så hurtigt.

Ifølge betjent Chris Thorson opstod problemet, da de mange vindhekse begyndte at trille ned ad skråninger ved motorvejen. Hurtigt var der nemlig så mange af dem, at bilisterne så sig nødsaget til at holde ind til siden.

Umiddelbart et fornuftigt træk, som dog samtidig betød, at bilerne blokerede for de rullende bevoksninger, der ellers ville være blæst videre ud i ørkenen.