Viser mystisk væsen frem: - Vi ved ikke om det er et dyr

- Vi ved med sikkerhed, at det ikke er en plante, men vi ved ikke, om det er et dyr eller en svamp, lyder det fra museumsdirektør

Den har ingen hjerne, men derimod 720 køn.

Sådan lyder beskrivelse af den organisme som Paris Zoo viser frem ifølge Reuters.

'Blob', som væsenet kaldes, ligner mest af alt en svamp, men opfører sig som et dyr.

Den kan har ingen mund, mave eller øjne, trods det kan 'Blob' opfatte mad og fordøje det.

Et mysterie

Hvis det ikke lyder utroligt nok, så kan organismen bevæge sig uden ben eller vinger, og skærer man det over, vil det hele sig selv i løbet af to minutter.

- 'Blob' er en del af det levende, som tilhører naturens mysterier, siger Bruno Davies, museumsdirektør for Naturhistorisk Museum i Paris, hvor zooen i den franske hovedstad hører under

- Den overrasker os, fordi at den ikke har nogen hjerne, men den har evnen til at lære. Forbinder man to 'blobber', så vil den ene transmittere, hvad den har lært til den anden. Vi ved med sikkerhed, at det ikke er en plante, men vi ved ikke, om det er et dyr eller en svamp.

Lyder navnet 'Blob' bekendt, er det, fordi den er opkaldt efter B-filmen af sammen navn fra 1958 med en ung Steve McQueen i hovedrollen.

Det er muligt at se 'Blob' fra på lørdag i Paris Zoo.

