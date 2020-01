Voldsmand overmandet af lyserød 'dinosaur'

Udklædt i bløde kostumer greb de ind, da de så en kvinde blive udsat for vold

Den amerikanske by San Jose lagde fredag gader til et højst usædvanligt syn, da flere mennesker klædt ud som nuttede tøjdyr hjalp politiet med at anholde en mand forvold, skriver SF Gate.

Ifølge lokalmediet skete optrinnet foran Marriot Hotel i det centrale San Jose, hvor messen FurCon løb af stablen.

FurCon er ifølge egne oplysninger 'en af verdens største antropomorfiske kongresser', hvor såkaldte furries, der har en forkærlighed for at klæde sig ud som store, plyssede tøjdyr, mødes om deres interesse.

Under messen blev flere deltagere vidne til vold mod en kvinde i en bil foran hotellet, og de tøvede ikke med at gribe ind overfor voldsmanden, 22-årige Demetri Hardnett.

I optagelser fra stedet kan man derfor se flere tøjdyr, heriblandt en lyserød dinosaur, der lægger voldsmanden ned midt på fortovet.

Ifølge SF Gate ankom politiet få minutter efter og anholdte Demetri Hardnett, som blev varetægtsfængslet på en sigtelse for partnervold.