Zoo beskyldt for have malet striber på æsler

En zoologisk have i Egypten har nægtet at have malet striber på et æsel for at få det til at ligne en zebra, efter at en række billeder af zebraen er gået viralt på de sociale medier.

Historien tog fart, da den egyptiske student Mahmoud Sarhan i lørdags besøgte den zoologiske have 'Cairo International Garden Park'. I den forbindelse besøgt han også Zebra-gården. Da en 'zebra' kom tæt på ham, mente han, at der var noget galt. Mahmoud lagde efterfølgende et billede ud på sin facebook, hvor han står ved siden af 'zebraen' med et smørret grin.

Historien gik lynhurtigt viralt og er blevet beskrevet af britiske medier som BBC, Independent, og Metro.

Flere eksperter har udtalt sig i sagen og er fuldstændig enige med den unge student Mahmoud Sarhan. De mener heller ikke, at det er en zebra. Den britiske avis The Indenpendent har kontaktet eksperten Alex Adams, der er biolog på universitetet i Colorado i USA. Han udtaler følgende:

'Striperne på en zebra er altid markerede og ikke plamage-agtige. Zebraer kan være små, men ikke så små. Deres ører er runde, og ikke aflange og spidse. Og selvfølgelig har zebraer sort hud, siger Alex Adams og svarer på det berømte spørgsmål om zebraens striber, nemlig, at de er sorte og har hvide striber.

Ifølge BBC har den lokale tv-station Ekstranews i Cairo kontaktet en dyrlæge. Han forklarede, at zebraens snude altid er helt sort samt at striberne på en zebra er mere markerede og paralelle. Og det ser man slet ikke på zebraen i Cairo International Garden Park.

Den egyptiske student Mahmoud har i øvrigt forklaret til tv-stationen Extranews, at der befandt sig to zebraer i zebra-gården, og at de begge to var blevet malet med striber.

Direktøren for den zoologiske have, Mohamed Sultan blev kontaktet af den lokale radiostation Nogoum FM. Men her insisterede han på, at zebraerne ikke var falske.

Sådan ser rigtige zebraer ud. (Foto: All Over Press)