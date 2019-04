Den fulde trailer til Løvernes Konge er endelig ude

Se hele traileren til den nye Løvernes Konge-film her

Det er nok de færreste Disney-fans, der ikke har set den første trailer til den nye Løvernes Konge-film, da den blev offentliggjort i november.

Men nu bliver det endnu vildere, for nu er den fulde trailer til den kommende genindspilning af den populære Disney-historie endelig klar.

Denne gang får vi også Mufassas bror, den ultimative forræder Scar, at se, og traileren slutter endda med et gensyn med Simbas to herlige venner, Timon og Pumba.

Det virker med andre ord, som om der er en hel del at se frem til, når Løvernes Konge rammer de hvide lærreder 17. juli. Indtil da kan vi bare sætte traileren på repeat.

Se den i toppen af artiklen.